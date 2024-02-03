موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات عبر بوابة الأزهر

قال قطاع المعاهد الأزهرية إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات عبر بوابة الأزهر، سيتم خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري فور الانتهاء من أعمال التصحيح، ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات عبر بوابة الأزهر فور الانتهاء من أعمال المراقبة والتصحيح واعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ويمكن لطلاب الأزهر الدخول إلى هذا الرابط لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

كما أعلن قطاع المعاهد التوزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وفقا لما يلي:

مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

-مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.