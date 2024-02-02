«شارق خان» من الهند: بلد الأزهر منارة العلم.. وصاحبة المنهج الديني الوسطي

رغم احتواء الهند على معارض للكتاب، فإن بعض طلابها الدارسين فى مصر يرون أن معرض القاهرة الدولى للكتاب هو الأكبر والأشهر على الإطلاق، لسمعته التاريخية وقدرته على جذب ثقافات العالم المختلفة، بفضل تنوع الكتب بداخله والأنشطة والفعاليات.

يقول محمد شارق خان، من ولاية تاميل نادو، إن معرض نيودلهى يُعد من أشهر معارض الكتاب فى الهند، ولكن التنوع الموجود فى معرض القاهرة يجعل الأخير يفوقه فى الشهرة، مشيراً إلى أنه يحب كتب الأدب ويحرص على الذهاب لمعارض الكتب لاقتنائها. «الأدب شىء مهم بالنسبة لى، لذلك أحرص على الاطلاع على كافة الكتب الثقافية التى تحكى تاريخ الأدب، لأنى أهتم بمعرفة الثقافة المصرية وتاريخ آدابها، بخلاف حرصى على شراء كتب الأزهر لمساعدتنا فى الدراسة»، ومن بين المعارض التى يتحدث عنها «شارق خان»، معرض تشيناى السنوى للكتاب الذى يتم تنظيمه بالهند ويستمر أسبوعين: «هو ثانى أكبر معرض هندى ويُعد حدثاً مهماً لدينا».

قبل أن يأتى «شارق خان» إلى القاهرة كان يسمع كثيراً عن مصر من زملائه الذين كانوا يؤكدون له أن بلاد النيل كعبة العلم وصاحبة المنهج الوسطى، وتزخر بعلوم لا توجد إلا بين أجنحة الأزهر: «مصر قلعة الثقافة، والمعرض ذو شهرة واسعة لدينا، جميع الطلاب الذين درسوا فى مصر يعودون إلى الهند ويتحدثون عن المعرض الضخم، وينصحون كل هندى يدرس فى مصر بزيارة معرض الكتاب».

صديقه «إكرام»: أحب كتب التراث وأقرأ لـ«العقاد» العلامة الفارقة في الأدب

منذ 3 سنوات كانت الزيارة الأولى لـ«عبدالرب إكرام»، أحد طلاب الهند، إلى مصر. وخلال هذه الفترة تعرّف على الكثير من الأنشطة والفعاليات المقامة على أرضها، وهو ما جعله يوافق على اقتراح صديقه «شارق خان» بزيارة المعرض هذا العام لشراء مجموعة من الكتب الدينية. وأكد أنه لم يرَ فى حياته معرضاً بهذا الحجم سوى فى مصر، وهو ما يثبت أنها منارة العلم: «أحب كثيراً كتب التراث وأقرأ دوماً لعباس العقاد، وأرى أنه علامة فارقة فى الأدب المصرى».