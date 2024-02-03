انطلقت، فعاليات مبادرة «يوم الخير» بمراكز شباب محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لتوزيع الملابس الشتوية والبطاطين والمواد الغذائية على المستحقين، وذلك بالمجان من خلال المعارض المجهزة بمراكز الشباب أو الوصول للأسر الأكثر احتياجًا بمنازلهم وفقاً للبيانات المدرجة بكل مركز شباب.

يأتي ذلك تحت شعار «مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية»، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق فعاليات مبادرة «يوم الخير» بمراكز شباب كفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، أنّ مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بدأت في عملية الإعداد والتجهيز لتنفيذ تلك المبادرة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى اليوم 3 فبراير، وذلك بالتنسيق مع إدارات الشباب الفرعية.

وأشار «محروس»، إلى أنّ المبادرة تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، إذ يجرى تنفيذ المبادرة في مرحلتها الرابعة.

ولفت إلى أنّ المراحل الثلاثة السابقة من المبادرة تمت خلال عيدي الفطر والأضحى وبداية العام الدراسي، وقد لاقت استحساناً للدور المجتمعي الذي استطاعت أندية الفتاه والمرأة القيام به كمساهمة في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكيسها

يذكر أنّ مبادرة «يوم الخير» يتم من خلالها تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكيسها، ويعقبها المرحلة الثانية ويتم فيها التوزيع وينقسم التوزيع داخل مراكز الشباب وأيضاً في المنازل بمشاركة أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب على مستوى محافظة كفر الشيخ بواقع 15 نادي فتاة و40 نادي تطوع على مستوى المحافظة.

جاء تنفيذ المبادرة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد، منسق نادى الفتاة، وفريق عمل الإدارة.