«شباب كفر الشيخ» تستعد لاحتفالات عيد الشرطة

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا تحضيريًا لاحتفالات عيد الشرطة المصرية، برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحضور كلاً من عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مسيرة المشي يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين المقبل على مستوى الجمهورية، بإشارة بدء يطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يتقدمها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مشاركة 600 شاب في المسيرة الاحتفالية

ووجّه وكيل الوزارة، بدعوة الكيانات الشبابية المختلفة بالمحافظة للمشاركة في المسيرة الاحتفالية، وكذلك دعوة أعضاء مراكز الشباب للحضور من كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بتقدير مبدئي 600 شاب، كرسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري، على تحدي المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد لتستمر الروح العظيمة في وجدان الشعب المصري حتى اليوم.

انطلاق المسيرة من أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ

وتنطلق المسيرة الاحتفالية تزينها أعلام الجمهورية من أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ مرورًا بالدوران متجهة إلى مديرية الشباب والرياضة بحي الزهور، بمشاركة أعضاء فريق «شباب يُدير شباب»، والفرق الكشفية وتُنظمه إدارة التنمية الرياضية، وبحضور كافة مديري الإدارات والأخصائيين الرياضيين.