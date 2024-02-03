وزير قطاع الأعمال العام يتفقد تطوير مصانع شركتي النصر للمواسير والسيارات

زار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات، التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وذلك للوقوف على أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج، وإدخال صناعات جديدة، وغيرها من المشروعات، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك، في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات، والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب، وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج والتوسع في التصنيع، والاهتمام بالصناعات التحويلية.

بدأ الدكتور عصمت جولته الميدانية بتفقد مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، والتي شملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافي من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة، ومراجعة قطع الغيار اللازمة لذلك، في ظل أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وكذلك الموقف التصديرى للأسواق الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب

استعرض الدكتور عصمت، خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب، والتي تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية لأول مرة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها وفتح أسواق للمنتجات الجديدة.

واصل «عصمت» الزيارة الميدانية، وأجرى جولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات شملت مختلف خطوط الانتاج والعنابر، وتابع عمليات تصنيع الأتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة في إطار خطة التطوير التي تشهدها الشركة، وكذلك الجهود التسويقية للأوتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60%، وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية

وأكد أن مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية بفضل تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها مشيرًا إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية و التوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية، في إطار السياسة العامة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبي وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية في العديد من الشركات.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته، ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.

جدير بالذكر، أن شركة النصر للمواسير الصلب تعد من أقدم وأعرق الشركات في مجال صناعة المواسير الصلب منذ عام 1962، وتتميز الشركة بإنتاج المواسير الملحومة طوليا وحلزونيا، طبقا للمواصفات الدولية والتي تلزم لأغراض نقل البترول والغاز والمياه وأعمدة الإنارة، كذلك إنتاج القطاعات الهندسية (مربع- مستطيل) للاستخدام في شتى التطبيقات الإنشائية.

يذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960، وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات