محافظ كفر الشيخ: «حياة كريمة» ساعدت في تحسين معيشة المواطنين بمركز مطوبس

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه جرى إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لتحسين جودة الحياة للمواطنين بمحافظات الجمهورية، من بينها محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك على هامش كلمة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال حفل تكريم متطوعي مؤسسة حياة كريمة لمجهوداتهم عام 2023، والذي أُقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، وعدد القيادات التنفيذية ومتطوعي حياة كريمة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي، ومد خطوط مياه الشرب، وأعمال الرصف والإنترلوك، وتكاسي وتبطين الترع، وتطوير المدارس، والوحدات الصحية، ومستشفى مطوبس المركزي، والملاعب ومراكز الشباب، والجمعيات الزراعية، والمجمعات الخدمية، التي تضم وحدة تضامن اجتماعي، ومكتبي بريد وتأمينات، وشهر عقاري، وماكينات صرف ATM، فضلاً عن إنشاء مجزر آلي، ووحدة البيطرية، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، وتوصيل ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي، ومد خدمة الغاز الطبيعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة.

تحقيق جودة حياة المواطنين بمركز مطوبس

وأضاف المحافظ، أنّ مؤسسة «حياة كريمة» استطاعت أنّ تُحقق جودة حياة المواطنين بمركز مطوبس من خلال تطوير 67 قرية وتابعا بمركز مطوبس، و37 رافع صرف صحي، و150 كيلومتر شبكات انحدار وخطوط طرد للصرف الصحي، و407 كيلومترات من شبكات مياه الشرب، وخدمة 28 قرية بكابلات الاتصالات، و16 قرية بخطوط الغاز الطبيعي، و49.7 كيلومتر شبكات غاز بقطر 25 مليمترا، و18 ألف كيلومتر وصلات غاز منزلية، وإحلال وتجديد 16 ألف عمود كهرباء جهد منخفض، و1200 عمود جهد متوسط، و5000 كشاف ليد، ولوحتي توزيع كهرباء، وغيرها من مشروعات المبادرة الرئاسية، لتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

برامج التمكين الاقتصادي

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ هناك أيضاً العديد من برامج التمكين الاقتصادي، والمساعدات والقروض الحسنة، والأكشاك، وتجهيز العرائس الأولى بالرعاية، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية التي يتم تنفيذها بجانب المشروعات الخدمية والتنموية والتوسع في المناطق المستهدفة بالرعاية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.