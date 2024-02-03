رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ.. ظهرت الآن

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، منذ قليل، ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، عقب اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، وذلك للفصل الدراسي الأول 2023 - 2024.

ويُمكن للطلاب في محافظة كفر الشيخ، الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط هنا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، واعتمد أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول للعام 2023 -2024، 61 ألفاً و124 طالباً وطالبة، تغيب منهم 148 طالباً وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفاً و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%.