تواصل الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع ظهور النتيجة نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة كفر الشيخ

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، الذي يُقام بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة كفر الشيخ.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ يحرص بصفة يومية على زيارة مركز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة كفر الشيخ، والتي ومن المتوقع ظهورها نهاية الأسبوع الجاري.

تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة كفر الشيخ

وكان الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ قد وجّه في وقت سابق، رئيس مركز تصحيح الصف الثالث الإعدادي الأزهري والمُصححين والمُراجعين الفنيين، بمراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أنّ نموذج الإجابة يُعد استرشادياً ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

كما شدّد «شهاوي»، على المُصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، وأيضاً عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة كفر الشيخ 8 آلاف و840 طالباً وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المحافظة.