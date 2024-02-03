محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، واعتمد أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

%80.33 نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية العامة بكفر الشيخ

وأوضح المحافظ، أنّ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية العامة بلغ 61 ألفاً و124 طالباً وطالبة، تغيب منهم 148 طالباً وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفاً و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%.

المحافظ يهنئ الطلاب المتفوقين

ووجّه محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليُصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

جاء ذلك، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز أبو موتة، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.