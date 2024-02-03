«حياة كريمة» تنظم احتفالية لتكريم المتطوعين بالمؤسسة في الشرقية خلال 2023

شهد اليوم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة»، لتكريم شباب المتطوعين للعمل في المبادرة، لما قدموه من جهدٍ وعطاء في كل المبادرات الخدمية والتنموية، لخدمة أهالي المحافظة خلال 2023، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى باستاد الجامعة.

«حياة كريمة» حققت إنجازات غير مسبوقة

وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، إلى أنّ مبادرة حياة كريمة، حققت إنجازات غير مسبوقة في الريف المصري، منذ أنّ أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لتنمية وتطوير المجتمع المصري، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة طلابها في خدمة المجتمع، ومد يد العون للآخرين وغرس روح الانتماء وحب الوطن لديهم، وذلك من خلال حثهم على العمل التطوعي، وزيادة وعيهم الثقافث وتوعيتهم بالمشروعات القومية.

تحسين الخدمات للمواطنين في الريف المصري

ومن جهته توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالشكر لرئيس جامعة الزقازيق على استضافته الاحتفالية، مثمنًا جهود المتطوعين العاملين في المبادرة، التي تعد الأضخم من نوعها في مجال تحسين الخدمات والمرافق للمواطنين في القرى والريف المصري، داعيًا المتطوعين لمزيد من العمل والاجتهاد مع المحافظة في كل الملفات ورصد التحديات المختلفة التي تواجه المواطنين.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات ضخمة ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، بعدد 41 قرية و740 تابعًا بمركز الحسينية، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية، إذ ساهمت تلك المبادرات الرئاسية في تقديم حلول عاجلة للمشاكل المزمنة، وذلك للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.