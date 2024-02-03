فحص 10 آلاف و651 مواطنا في 9 قوافل طبية لجامعة طنطا ضمن «حياة كريمة»

أطلقت جامعة طنطا، 9 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال الشهر الجاري.

وشملت القوافل قرى أشناواي مركز السنطة، وبرويج مركز قطور، ومحلة مرحوم مركز طنطا، وسنبو مركز زفتى، والرجبية مركز السنطة، وحوين مركز قطور، وكفر حسان مركز سمنود، وشبرا ملكان مركز المحلة الكبرى، وكفر الهلاوي مركز كفر الزيات.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد الشبيبني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رعاية طبية للمواطنين

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 10 آلاف و651 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 737 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية؛ لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما قدمت القوافل أيضا الخدمات البيطرية لأكثر من 26 ألفا و859 رأس ماشية وطيور.

محاضرات توعوية وتثقيف صحي

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 596 مواطنا، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القرى عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

كما جرى توزيع 6000 كتاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال قوافل الجامعة ولأبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية ضمن قوافل المساعدات.