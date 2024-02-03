الكشف على 1680 حالة خلال قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في سمالوط بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1680 حالة خلال قافلة طبية بقرية القطوشة التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومي 31 يناير و1 فبراير الجاري، مع تقديم العلاج بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي على 1680 حالة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره، أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة، حيث شملت 222 حالة جراحة، 427 حالة أطفال، و267 باطنة، 95 نساء، و80 أسنان، و215 جلدية، و158 أنف وأذن، و31 تنظيم أسرة، و185 رمد.

ندوات تثقيف صحي

وأضاف أنه تم إجراء 149 تحليلا متنوعا، و8 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة عادية، و148 كشف مبكر للضغط والسكر، وإجراء 10 حالات خلع أسنان، وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، إلى جانب عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 191 مترددا.