ندوة لوزارة الشباب والرياضة عن الثقافة الكشفية في معرض الكتاب

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، ندوة تعريفية داخل داخل جناح الوزاره بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، للنشر الثقافة الكشفية والتعريف رواد المعرض باستضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي 2024.

نشر الثقافة الكشفية لغير الكشفيين للنشء

تهدف الندوة إلى نشر الثقافة الكشفية لغير الكشفين للنشء من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال تعريفهم بداية الحركة الكشفية ومؤسسها، وعرض تاريخ اول مؤتمر كاشفي عالمي عُقد في إنجلترا، عرض ماهية المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 الذي تستضيفه مصر 2024 وأهدافه ومهامه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة الدائم بنشر النشاط الكشفي بين النشء لما له من دور كبير في بناء شخصية الطفل ونقله بمختلف المهارات الحياتية.

ورش تفاعلية للنشء والأسر حول التعبير باستخدام الفن

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، ورش تفاعلية للنشء والأسر حول التعبير باستخدام الفن، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، وذلك ضمن فعاليات جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ودارت الورش حول حقوق الطفل وحقوق الفتيات، والتضامن مع أطفال فلسطين ورفض التمييز والعنف وتقبل وإحترام الآخر .

يأتي ذلك في إطار الفعاليات المنفذة من خلال وزارة الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب للنشء والأسر لدعم تنمية الوعي وبناء الإنسان.