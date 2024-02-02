الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة برواتب مجزية.. التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن توافر وظائف، من خلال مبادرة توظيف مصر، بشركة ألبان زاهر، وفيما يلي تستعرض «الوطن» التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها وطريقة التقديم.

التخصصات المطلوبة للوظائف

وجاءت التخصصات المطلوبة للوظائف على النحو التالي:

1- شيف أجبان.

2- شيف جزارة.

3- بائع عطارة.

4- مراقب كاميرات.

5- أمن.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بفروع الشركة في مصر الجديدة ومدينة نصر ومدينتي وجاردنيا مول والمقطم والمعادي والتجمع.

شروط الوظيفة

يمكن للخريجين من جميع المؤهلات، فوق متوسط، متوسط، أو بدون مؤهل أيضًا التقديم للوظائف سواء كان لديه خبرة أو بدون خبرة، بشرط ألا يتجاوز السن 45 عامًا، وموقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظيفة على راتب مجزي وراتب إضافي وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء الاستمارة التالية من هنـــــــــــا.

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