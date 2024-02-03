رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزارة الشباب والرياضة تعلن تقديم دورة مجانية لاحتراف الذكاء الاصطناعي

كتب:

رحاب عبدالراضي
02:12 م | السبت 03 فبراير 2024
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق مسار لاحتراف الذكاء الاصطناعي، نظرًا لأهميته ودخوله في كل مجالات الحياة في المستقبل، وهو مسار يعتمد على شرح الأدوات الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب وفق صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل مسار الذكاء الاصطناعي وموعده والمساهمين في إطلاقه.

مسار الذكاء الاصطناعي

يبدأ المسار من غدا الأحد 4/2 و حتى يوم 8 فبراير.

ويمكن التسجيل من هنا  في المسار المجاني المقدم من وزارة الشباب والرياضة، وفي نهاية المسارة حال التزام المتقدم بحضور خمس محاضرات والتقييم ستحصل على شهادة مقدّمة من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وشركة مايكروسوفت، ويحصل على تدريب كامل.

اقرأ المزيد:

اعتماد نتائج المستويات المختلفة بكلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ

خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يهدد بعض الوظائف لكنه يخلق فرصا جديدة

نجلاء بدر تطالب بتقنين الذكاء الاصطناعي: «ممكن يخلق جريمة»

رئيس المجلس العربي للتنمية المستدامة يشارك في ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي
بقلم رحاب عبدالراضي