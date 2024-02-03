وزارة الشباب والرياضة تعلن تقديم دورة مجانية لاحتراف الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق مسار لاحتراف الذكاء الاصطناعي، نظرًا لأهميته ودخوله في كل مجالات الحياة في المستقبل، وهو مسار يعتمد على شرح الأدوات الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب وفق صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل مسار الذكاء الاصطناعي وموعده والمساهمين في إطلاقه.

مسار الذكاء الاصطناعي

يبدأ المسار من غدا الأحد 4/2 و حتى يوم 8 فبراير.

ويمكن التسجيل من هنا في المسار المجاني المقدم من وزارة الشباب والرياضة، وفي نهاية المسارة حال التزام المتقدم بحضور خمس محاضرات والتقييم ستحصل على شهادة مقدّمة من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وشركة مايكروسوفت، ويحصل على تدريب كامل.