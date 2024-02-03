إزالة 22 حالة تعديات على أملاك الدولة في حملات بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 22 قرار إزالة بمركز الرياض

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ 22 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 5 قراريط و3 أسهم بقرى مركز الرياض ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات، مؤكداً أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتبارًا من يوم 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.