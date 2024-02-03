صلاح سالم: كتاب «يوميات طبيب سيناوي» يروي حكايات من أرض المقاومة والبطولة

عرض برنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، تقريرًا عن ندوة نقاشية حول كتاب «يوميات طبيب سيناوي» في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور صلاح سالم، مؤلف الكتاب، خلال القرير، إنّ ندوة اليوم لم تناقش كتابه فقط، بل تناولت أيضًا أرض سيناء والجرح الذي سببه عام 1967 للمصريين، وكيف كانت سيناء أرضًا جرداء، وكيف استطاع الشعب المصري استعادة الأرض وقدم تضحيات كثيرة خلال حرب الاستنزاف.

قصص حقيقية من واقع المقاومة المصرية

أضاف «سالم» أن الحكايات التي تم تقديمها في الكتاب تجسد المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأنها جميعها حكايات حقيقية من أرض الواقع مثل حكاية اللاسلكي وقصص المقاومة والبطولات التي لا تزال تُروى بين أهالي سيناء.

وأشار الكاتب والإعلامي جمال الشاعر، إلى أن المجتمع بحاجة إلى مثل هذه الكتابات، مضيفًا أن صلاح سالم قدم هذا الكتاب كطبيب وكمواطن سيناوي لديه حكايات وقصص عن بطولات أهله في سيناء.

وأوضح أن «سالم» لديه ثلاث قبعات: قبعة الطبيب، وقبعة الأديب، وقبعة السياسي الأريب.