محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهمية الطاقة المتجددة والعمل بقوة على استغلالها، لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ خلال استقباله المهندس حاتم الرومي النائب الاول لرئيس مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس موسى محمد عكيرش أمين عام حزب المؤتمر بشمال سيناء، في حضور عدد من أعضاء المجموعة وحزب المؤتمر، إلى الاستفادة من الخبرات في المشروعات الزراعية بشمال سيناء.

نشر ثقافة الطاقة المتجددة

وجه المحافظ بنشر ثقافة الطاقة المتجددة واستخدامها في المشروعات، في مختلف مناطق المحافظة، خاصة في منطقة وسط سيناء لما حباها الله من إمكانات هائلة، موضحا أن طاقة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تبلغ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، من المياه المعالجة ثلاثيا، التي سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء، لتساهم في استصلاح 476 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، مؤكدًا الاستفادة من المجموعة في الأراضي الزراعية، التي تم تخصيصها للأفراد والشركات.

وأشار المحافظ إلى أنه من الممكن الاستفادة من خبرات المجموعة في منطقة السر والقوارير في وسط سيناء، وفي التجمعات الزراعية التنموية في مركزي الحسنة ونخل بمنطقة الوسط.

وأعلن المحافظ، جاهزية المحافظة لتنفيذ المركز البحثي المزمع إنشاؤه، مؤكدًا أن وزارة الزراعة لديها لها 3 مراكز بحثية في سيناء، ويمكن للشركة التنسيق مع مركز بحوث الصحراء في هذا المجال.