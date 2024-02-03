«المصري» يفوز على «زد» في الجولة 19 من بطولة الجمهورية تحت 15 عاما

فاز فريق المصري تحت 15 عامًا «الفئة العمرية 2008»، بقيادة الكابتن عمرو الشموتي، على مضيفه فريق زد، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الفيوم، مكون من أحمد عنتر ومصطفى كامل وعلي جمال، وبذلك، يرتفع رصيد «المصري» إلى 36 نقطة.

«المصري» يفوز على «زد»

وانتهى الشوط الأول للمباراة، بالتعادل السلبي، بعد أداء متميز من جانب لاعبي المصري، وفي الشوط الثاني، نجح سيف رفعت في إحراز هدف التقدم في الدقيقة العاشرة، وأحرز ميدو أشرف عبد اللاه، الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين، بينما أحرز «زد» هدفه الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

الجهاز الفني لـ«المصري»

جدير بالذكر، أنّ الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: كابتن عمرو الشموتي مدربًا عامًا، كابتن هاني قطب مدربًا مساعدًا، كابتن أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، كابتن محمد عجيزة محللًا للأداء، كابتن يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، كابتن السيد الشيخو إداريًا، كابتن محمد التابعي مسؤولًا للمهمات.

ويتكون جهاز الإشراف من: كابتن عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، كابتن محمد المنصوري مديرًا إداريًا للقطاع، كابتن السيد الناغي مشرفًا على تدريب حراس المرمى، كابتن ابراهيم الصفتي مديرًا لشؤون اللاعبين، كابتن عادل فؤاد مسؤولًا ماليًا.