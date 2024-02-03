تابع الماتش كأنك في الملعب.. 10 معلومات عن نظارات vision pro الجديدة

نظارة خيالية تحمل مميزات ليست غريبة على شركة آبل التي تطلق بين الحين والآخر إصداراتها المميزة؛ وفي الساعات الماضية تم بيع أكثر من 200 ألف قطعة من أحدث منتجاتها وهي نظارات vision pro التي تخطى سعرها الـ100 ألف جنيه مصري، ولها الكثير من المميزات أهمها لمحبي كرة القدم، حيث تمكنهم من متابعة مباريات دوري الأبطال وكأس العالم، وكل ما يتعلق بالرياضة وكأنهم في الملعب مع التحكم في الشاشة بحركة يد، وإتاحة معلومات عن اللاعبين أيضًا.

8 معلومات عن نظارات vision pro الجديدة

1- نظارات«vision pro» هي أحدث إصدار لشركة آبل.

2- سعرها تخطى الـ100 ألف جنيه وتم بيع 200 ألف قطعة.

3- وزنها 20 أونصة أي نصف كيلو، تكون سماعة الرأس ثقيلة نسبيًا، وكلما استخدمتها لفترة أطول، جالسًا دون حراك مع ربط الأداة على الوجه تشعرت بضخامة حجمها؛ وفق موقع «نيويورك بوست».

4- أحد استخداماتها هو إتاحة الفرصة لمتابعة مبارايات كرة القدم مع توفير معلومات عن اللاعب والدوري وإحصائيات بجانب المباراة.

5- تجعل المنظر البانورامي يبدوا واقعيًا بشكل ملحوظ وعن قرب.

6- في نظارات آبل الجديدة عيناك هي مؤشر الماوس بشكل فعال، وأي شيء تنظر إليه سيتم تمييزه على الفور ويصبح جاهزًا للاختيار بضغطة سريعة من إصبعك.

7- ستتمكن من فتح أي شيء من عناصر التحكم بالإيماءات لفتح التطبيقات، وتغيير حجم النوافذ المتعددة وترتيبها، وتكبير التفاصيل الدقيقة لمكتبة الصور الخاصة بك وتوفر التنقل الأكثر سهولة.

8- في حين أن Google Glass تتيح للمشاهدين النظر إلى العالم الحقيقي بأقل قدر من التداخل، فإن سماعة الرأس Apple Vision Pro تحول العالم إلى شاشة عملاقة.

معلومات آخرى عن النظارة

- يوجد داخل نظارة آبل الجديدة شاشتان بدقة 4K micro-OLED مع 23 مليون بكسل لإعادة إنشاء العالم الحقيقي.

- تتحد السماعة الجديدة لـ آبل مع كل هذه الكاميرات وأجهزة الاستشعار والشاشات لإنشاء ميزة بارزة لسماعات الرأس، وهي الميزة التي تميزها عن النظارات الذكية السابقة، مثل الفيديو العابر في الوقت الفعلي.