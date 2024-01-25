مواصفات مذهلة لسيارة آبل الجديدة.. ذاتية القيادة وسعرها صادم

سيارة صغيرة الحجم في تصميمها الخارجي، لكنها واسعة من الداخل تسع لـ4 أشخاص، تحتوي على الكثير من الأنظمة الذكية، من بينها كل التطبيقات التي يحتاجها الشخص بدءا من «فيس بوك»، وانتهاء بـ«إنستجرام» و«واتساب»، صُممت بتكنولوجيا عالية، إذ استغرق تصنيعها واختبارها وتطويرها نحو 7 سنوات، لتعتزم الشركة العالمية «آبل» إطلاق سيارتها الجديد Apple Car بحلول 2025.

معلومات عن سيارة Apple Car

تبسيط تصميم Apple Car EV وتخفيض مستوى استقلالية القيادة بشكل كبير للمساعدة في الوصول بها إلى مرحلة الإنتاج، كان دافعا للشركة العالمية لتأجيل إطلاق سيارتها، لتوفير مساحة كبيرة للمناورة، وفق بيان الشركة الذي نشره موقع بلومبيرج «Bloomberg» العالمي ووفق الشركة فتم تخفيض تصنيف السيارة إلى المستوى 2+ من القيادة الذاتية، لتكون دون سائق من المستوى 4، ويعني المستوى الثاني من القيادة الذاتية أنه بينما يمكن للسيارة التوجيه والتسارع، يجب على السائق مراقبة كل شيء والاستعداد لتولي المسؤولية في أي وقت.

شركة Apple قالت إن Apple Car، التي تحمل الاسم الرمزي Titan وT172، هي سيارة كهربائية تسمح بتنفيذ جميع عمليات القيادة دون مراقبة دون اهتمام أو تفاعل بشري، حيث تعد واحدة من أغلى مشاريع البحث والتطوير للشركة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

صممت السيارة بأجهزة وبرامج القيادة الذاتية، والديكور الداخلي والخارجي للسيارة، وغيرها من المكونات الرئيسية، وقد تم ربط كل من Hyundai وBMW وDaimler وKia بالمشروع، وسيجرى طرح السيارة بـ100 ألف دولار أمريكي.

مواصفات ومميزات Apple Car

- هي أول سيارة كهربائية تنتجها آبل.

- التصميمات بنظام المعلومات والترفيه في السيارة في منتصف السيارة، مما يتيح للمستخدمين التفاعل معها طوال الرحلة.

- دمج السيارة بشكل كبير مع خدمات وأجهزة آبل الحالية.

- مزودة بوضع يمكِّن السائق من السيطرة في حالات الطوارئ.

- تعمل بنظام القيادة الذاتية الأساسي للسيارة.

- جرى تصميم الشريحة التي تشغل قدرات القيادة الذاتية بداخلها بواسطة فريق هندسة شريحة السيليكون.

- تعد شريحة السيارة المكون الأكثر تقدما الذي طورته الشركة داخليا.

- الشريحة مكونة من معالجات عصبونية يمكنها التعامل مع الذكاء الاصطناعي اللازم للقيادة الذاتية.

- صممت بوسائل حماية أقوى مما هو متاح من وايمو وتسلا.

- يمكن أن تعمل بنظام الشحن المشترك.