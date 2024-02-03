الأبراج المحظوظة عاطفيا ومهنيا في شهر فبراير

مع بداية شهر فبراير، يحاول محبو علم الفلك والأرقام معرفة توقعات الأبراج الفلكية لهم خلال الأيام المقبلة، سواء على المستوى المهني أو العاطفي، وعما إذا كان الحظ سيحالفهم أم لا؛ لذا يمكن توضيح الأبراج الفلكية التي سيتمتع مواليدها بحظ وفير على المستوى العاطفي والمهني خلال شهر فبراير، مع الإشارة إلى بعض النصائح عليهم الالتزام بها للاستفادة من هذا الحظ واستغلاله لصالحهم.

أبراج فلكية يتمتع مواليدها بحظ كبير على المستوى المهني

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال حديثها لـ«الوطن» عن الأبراج الفلكية التي سيتمتع مواليدها بحظ كبير على المستوى المهني والعاطفي خلال شهر فبراير الجاري، وجاء على المستوى المهني 3 أبراج فلكية سيكون لهم فرص كبيرة لتحقيق النجاح والترقي في حياتهم المهنية وتحقيق ربح مالي كبير، بشرط استغلال هذا الحظ.

- برج الدلو

سيتمتع مواليد برج الدلو بحظ كبير على المستوى المهني خلال شهر فبراير الجاري إذ بداية من 5 فبراير يكون عطارد والشمس في برجهم، وأيضًا المريخ بداية من 13 فبراير، وفينوس بداية من 16 فبراير، ما يمنحهم إصرارًا ويقظة ونشاطًا وحضورًا وقدرة على التقاط الفرص وتحقيق مكاسب، بشرط السرية والكتمان وعدم التعالي إلى يوم 16 فبراير.

- برج الجوزاء

كما يحالف الحظ مواليد برج الجوزاء طوال الشهر، ويحصلون على فرص مهنية مالية كبيرة وغير متوقعة، إلى جانب فرص السفر والتجول، ويحققون تطورًا إيجابيًا، فقط يجب أن يعملوا في صمت ويتجنبوا الفخر.

- برج الميزان

ويتمتع مواليد برج الميزان طوال شهر فبراير بالنشاط والحماس، ويتمكنون من إثبات أنفسهم في كل عمل يقومون به ويحصلون على التقدير في المقابل.

أبراج فلكية يتمتع مواليدها بحظ كبير على المستوى العاطفي

هناك 4 أبراج فلكية ستمتع مواليدها بالحظ الكبير على المستوى العاطفي خلال شهر فبراير الجاري

- برج الدلو

وسيحظى مواليد برج الدلو بحظ وفير على المستوى العاطفي خلال فبراير، لأن الشمس ثم فينوس في برجهم، ما يمنحهم سحرًا وجاذبية في عيون الجنس الآخر طوال الشهر.

- برج الجدي

كما سيحظى مواليد برج الجدي بفرص جيدة لتكوين علاقات عاطفية ناجحة خلال فبراير؛ إذ أن فينوس في برجهم حتى يوم 16 فبراير، كما أن الشمس تدعمهم بداية من 19 فبراير، ما يمنحهم طاقة عاطفية وتأثيرًا إيجابيًا وفرص للارتباط لغير المرتبطين طوال الشهر.

- برج القوس

لأن الشمس ثم المريخ بداية من يوم 13 فبراير، ثم فينوس من 16 فبراير يكونون في منزل العلاقات بالنسبة لهم، ما يمنحهم إشراقة ومشاعر إيجابية وفرص للتفاهم والتوافق بسهولة مع الطرف الآخر.

- برج الحوت

وذلك لأن فينوس في منزل الأصدقاء بالنسبة لهم إلى يوم 16 فبراير، ثم الشمس بداية من يوم 19 فبراير، ما يمنحهم أوقات عاطفية رائعة وتواصل جيد طوال الشهر، وأيضًا غير المرتبطين قد تتحول لديهم علاقة صداقة إلى علاقة حب، بشرط عدم الحديث عن أخبارهم طوال الشهر.