رغم الخسارة.. تحقق 3 توقعات لـ عبير فؤاد خلال مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

حالة من الحزن سيطرت على جماهير الكرية المصرية، بعد ما ودع منتخبنا الوطني لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل، بعد خسارته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار منافسات دور الـ16 بالبطولة القارية، وشهدت المباراة تحقق 3 توقعات لخبيرة الأبراج الفلكية الشهيرة عبير فؤاد، حول أداء لاعبي المنتخب الوطني خلال اللقاء، كان أبرزها إحراز مصطفى محمد لهدف التعادل في الشوط الأول.

مباراة مصر والكونغو الديموقراطية

وانطلقت مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، مساء أمس الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب «لاورينت بوكو» بكوت ديفوار، وشهد الشوط الأول تسجيل الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب ميشاك إيليا، ليأتي مصطفى محمد، لاعب منتخبنا الوطني ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق ركلة جزاء.

إحراز مصطفى محمد لهدف التعادل وإصابته بالتشوش

وكانت أولى توقعات عبير فؤاد التي تحققت خلال مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، هو إحراز مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطني لهدف التعادل، وأيضًا إصابته بالتشوش في بعض الأحيان، وظهر ذلك خلال إهداره لفرصة تسجيل هدفه الثاني خلال ركلات الترجيح؛ وهو ما توقعته عبير فؤاد قبل المباراة، قائلة: «مصطفى محمد من مواليد برج القوس، القمر في وضع معاكس بالنسبة له وقد يصيبه بالتشوش، ومن المهم أن يضاعف تركيزه، ومع ذلك الشمس تمنحه لياقة بدنية وقد يحرز أهداف».

إصابة أحمد فتوح ومغادرته أرض الملعب

كما تحقق التوقع الثاني لعبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، الخاص باللاعب أحمد فتوح، جناح أيسر المنتخب الوطني، الذي ظهر خلال اللقاء بلياقة بدنية ضعيفة، كما تعرَّض للإصابة قبل بداية الشوط الثاني وغادر أرض الملعب، وهو ما توقعته عبير فؤاد، قائلة: «أحمد فتوح من مواليد برج الحمل، لديه تنافر فلكي في منازل الصحة، لياقته البدنية أقل ويجب أن ينظم جهوده، ومع ذلك يتعاون جيدًا مع زملائه على أرض الملعب».

ضعف اللياقة البدنية لـ«تريزيجيه»

وكان التوقع الثالث الذي تحقق لعبير فؤاد، خلال مباراة مصر والكونغو الديمقراطية من نصيب اللاعب محمود حسن تريزيجيه، خط وسط المنتخب الوطني، الذي ظهر خلال اللقاء بمستوى بدني ضعيف رغم أدائه المميز وحماسه طوال تواجده في أرض الملعب، وهو ما توقعته «عبير» قائلة: «تريزيجيه من مواليد برج الميزان، طاقته البدنية أقل، ومن المهم أن ينظم جهوده ويحمي نفسه من الإصابة، ومع ذلك الشمس تمنحه حماسا يساعده على التماسك».