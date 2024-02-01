«صدمات قوية ومشاكل عائلية».. عبير فؤاد تكشف عن أبراج ستعاني في شهر فبراير

مع بداية كل شهر جديد يفكر البعض في الأحداث التي قد تنتظرهم في هذا الشهر ليطرح البعض تساؤلًا: «يا ترى الأيام الجاية هيكون فيها إيه؟» لذلك يتجه البعض إلى الأبراج الفلكية لمعرفة صفات كل برج.

أبراج تواجه مشاكل في فبراير

هناك بعض الأبراج لم يحالفها الحظ في أول أيام شهر فبراير منهم مواليد برج الأسد الذين لابد عليهم من توخي الحذر من الناحية المالية والمهنية طوال شهر فبراير، وتجنب الخلافات الزوجية في هذا الشهر: «أصحاب برج الأسد لازم ينتبهوا لحقوقهم طوال فبراير ومايغامروش مهنيا وماليا ويحاولوا يتجنبوا الخلافات الزوجية» وفقا لمًا ذكرته «عبير فؤاد» خبيرة الأبراج الفلكية في حديثها لـ«الوطن».

برج العقرب

من ضمن الأبراج التي لا يحالفها الخط في شهر فبراير هم أصحاب «برج العقرب إذ من المتوقع أن يواجهوا ضغوطًا عائلية أو ربما يحدث سوء تفاهم بينهم وبين الأهل والأقارب وأحد الأصحاب، بحسب «فؤاد» مشيرة إلى أنه من الضروري أن يحافظوا على اللباقة من أجل تفادي أي سوء فهم قد يواجههم ويسبب لهم المشكلات.

برج الثور

وتابعت «فؤاد» أن من ضمن الأبراج التي لم يحالفها الحظ في شهر فبراير وسوف تواجههم مشكلات عديدة هم أصحاب برج الثور إذ قد يواجهوا بعض المشكلات المهنية لذلك لابد عليهم العمل بدقة وترتيب أولوياتهم وأفكارهم من أجل التغلب على شعور بالتشوش وأيضا لتفادي أي أخطاء.