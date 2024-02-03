زيادة عدد محطات مترو الإسكندرية الجديد بديل قطار أبو قير

أعلنت محافظة الإسكندرية، في تقرير رسمي، زيادة عدد محطات مترو الإسكندرية بمعدل 6 محطات، ليصل عددها إلى 22 محطة بدلاً من 16، وهو العدد السابق لقطار أبو قير، مع استبعاد إحدى المحطات السابقة وإضافة غيرها، ليكون الإجمالي الجديد 7.

وبحسب تقرير محافظة الإسكندرية الرسمي، فإن عدد محطات مترو الإسكندرية سيكون 22 محطة، من خلال إضافة 7 جدد مع استبعاد واحدة من محطات قطار أبو قير القديمة، وهي محطة الرمل الأميري الواقعة بين محطتي النقراشي «فيكتوريا» وغبريال.

محطات مترو الإسكندرية الجديدة

وستكون محطات مترو الإسكندرية الجديدة هي:

- محطة أبو قير الشبابية ستكون أولى المحطات التي ينطلق منها مترو الإسكندرية وتخدم تطوير منطقة أبو قير الحالية.

- محطة إضافية مقترحة ما بين أبو قير الشبابية والقديمة.

- ميامي ما بين محطتي «العصافرة وسيدي بشر».

– محمد نجيب ما بين محطتي سيدي بشر وفيكتوريا».

– كفر عبده ما بين «الظاهرية وسيدي جابر».

– سبورتنج ما بين محطتي «سيدي جابر والحضرة».

– باب شرق ما بين محطتي «الحضرة ومحطة مصر».

تفاصيل محطات مترو الإسكندرية

وأوضح التقرير أنّ مترو الإسكندرية، سينقسم إلى محطات علوية وسطحية، بحيث يكون 16 محطة علوية، وهي من أبو قير الشبابية إلى الظاهرية، على أن تكون المحطات الباقية من كفر عبده إلى مصر سطحية.

محطات مترو الإسكندرية الجديد

وعليه تصبح محطات مترو الإسكندرية المزمع إنشاؤه، كالتالي:

- أبو قير الشبابية

- محطة مقترحة لم يحدد اسمها بعد

- أبوقير

ـ طوسون

ـ المعمورة

ـ الإصلاح

ـ المنتزه

ـ المندرة

ـ العصافرة

ـ ميامي

ـ سيدي بشر

ـ محمد نجيب

ـ فيكتوريا

ـ غبريال

ـ السوق

ـ الظاهرية

ـ كفر عبده

ـ سيدي جابر

ـ سبورتنج

ـ الحضرة

ـ باب شرق

ـ محطة مصر