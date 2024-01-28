إيقاف 4 محطات من قطار «أبو قير» لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية أول فبراير

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إيقاف العمل في 4 محطات شرقا في مسار قطار أبو قير أول فبراير المقبل، وذلك من محطة أبو قير إلى المنتزه، لتنفيذ أعمال المترو.

وأضاف المصدر المسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه سيتم إيقاف العمل في 4 محطات، ضمن المرحلة الثانية من خطة تحويل قطار أبو قير إلى مترو الإسكندرية، وهي أبو قير، وطوسون، والمعمورة، والإصلاح، حيث سيتم إزالة قضبان السكك الحديدية تميهدا لإنشاء قضبان المترو.

خط قطار أبو قير في فبراير

وأكد المصدر، أنه وفقا لهذا التعديل يستطيع المواطنون التنقل من المنتزه إلى سيدي جابر خلال شهر فبراير المقبل، على أن تستكمل خطة الإيقاف الكامل في شهر مارس.

وبحسب محافظة الإسكندرية، فإنه توجد مواصلات تكميلية بديلة لحركة قطار أبو قير من المنتزه إلى أبي قير، لتيسيير تنقل المواطنين، كما تم طرح عدد من الأتوبيسات الموازية تحسبا لتوقف القطار من أبو قير إلى محطة مصر.