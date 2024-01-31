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بسبب مترو الإسكندرية.. تعديلات جديدة على خط قطار «أبو قير» اعتبارا من الغد

كتب:

خالد غنيم
04:59 م | الأربعاء 31 يناير 2024
قطار أبو قير

قطار أبو قير

أعلنت هيئة السكك الحديدية، إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط أبو قير، اعتبارا من غد الخميس، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية، كما أعلنت عن تشغيل خدمة جديدة بين المعمورة والبصيلي، واختصار قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة، وفقا للجدول التالي:

خط «سيدي جابر- المنتزه»

وأشار بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزة بخط «الإسكندرية- أبو قير»، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً غدا الخميس، لإنهاء الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع، على أن يتم تشغيل القطارات في المسافة بين محطتي «سيدي جابر- المنتزه» طبقا للجدول المرفق، وانتهاء كل قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولها الصادرة في يناير 2024.

خدمة جديدة 

كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط «المعمورة- البصيلي»، وهي قطاري 790 و791 طبقا للجداول المرفقة، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب «رشيد- المعمورة»، وفقا للجداول المرفقة:

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