إزالة قضبان قطار أبو قير من 4 محطات تمهيدا لإنشاء مترو الإسكندرية (صور)

أنهت الأجهزة المختصة بالإسكندرية أعمال إزالة قضبان قطار أبو قير من 4 محطات أخرى في الوقت الراهن، وذلك بدءا من محطة أبو قير وصولا إلى آخر نقطة في محطة المنتزه، وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تم إزالة القضبان منها إلى 6 محطات، ضمن المرحلتين الأولى والثانية لمشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو الإسكندرية.

وحصلت «الوطن» على مجموعة من الصور توضح إزالة قضبان قطار أبو قير من محطات: «أبوقير، طوسون، المعمورة، الإصلاح»، وذلك بعدما جرى وقف وصول قطار أبو قير إليهما منذ بداية فبراير الجاري.

إزالة القضبان ضمن المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إن إزالة قضبان من المحطات الأربعة المذكورة يعد ثاني خطوات بدء مشروع مترو الإسكندرية، وذلك نظرا لأن مساحة كل المحطات ستشهد إضافة محطتين جديدتين مع نهاية ذلك الخط، بالإضافة إلى تطويرها لتتناسب مع مشروع المترو.

بدء المرحلة الثالثة في مارس المقبل

وأضاف المصدر المسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل يتم وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة النقل من خلال وقف وصول قطار أبو قير لكل المحطات، على أن يتم البدء في سائر محطات القطار بدءا من مارس المقبل.