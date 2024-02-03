«حكايات الانتصار» همزة وصل بين أبطال حرب أكتوبر وأطفال معرض الكتاب

قال محمد عبدالحافظ، المشرف العام على جناح الطفل بمعرض الكتاب، إن البرامج المقدمة للطفل خلال المعرض تحقق أهداف الدولة المصرية وجميع الوزارات، وخاصة وزارة الثقافة.

برنامج «حكايات الانتصار»

وأضاف «عبدالحافظ»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «نون القمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا العام تم تكريم 12 كاتبًا وفنانًا ورسامًا من جيل السبعينيات، وكذلك يُقدم برنامج «حكايات الانتصار» ويستمع فيه الأطفال عن قصص وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، ويحكيها لهم قادة وبعض ممن شاركوا في الحرب بالإضافة للأدباء والكتّاب.

جائزة المبدع الصغير

وأوضح أن هناك برنامجًا آخر وهو «حفلات توقيع الأطفال» وهو للأطفال الحائزين على جائزة المبدع الصغير برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وأن هناك 12 كتابًا من إنتاج 12 كاتبًا من الأطفال، سواء في الشعر أو المسرح أو القصة.

عروض ترفيهية للأطفال

كان يشارك فرقة «كورال سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض، وأيضا فريق المهرجين من مركز ثقافة الطفل، بالإضافة لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والأوبرا والسيرك القومي، وعلاوة على ذلك وجود كتب الأطفال بأسعار مخفضة تبدأ من 5 جنيهات وحتى 15 جنيهًا.