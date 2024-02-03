سماح حسن: الدولة تسخر كل إمكانياتها لنجاح مبادرة «أنتِ الأساس» (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، أطلقت حزمة من الخدمات الطبية، موضحة أن مبادرة «أنتِ الأساس» هي ضمن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي استهدفت عددا كبيرا من السيدات.

المبادرة استهدفت كل المحافظات

أضافت «حسن» خلال استضافتها بقناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المبادرة تجاوز استهدافها أكثرمن 28 مليون سيدة مصابة بسرطان الثدي، وعملت على تغطية كافة محافظات الجمهورية، مصحوبة بتوعية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية سخرت كل إمكانياتها لنجاح هذه المبادرة.

أهداف مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وتابعت، أن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كانت لها أهداف مهمة، من ببنها فحص عدد كبير من السيدات في كل المحافظات، ولم تقتصر على السيدات اللائي يعانين من أعراض أو أمراض، بل جميع السيدات، لافتة إلى أن المبادرة استهدفت الأعمار صغيرة السن في المدارس والجامعات لتوعية الفتيات من سن 18 سنة، وهذا يعد وعيا مهما للغاية من الدولة المصرية والقائمين على المبادرة للسيطرة على السرطان بشكل مبكر.