إطلاق حملة للكشف المبكر عن «سرطان الثدي» بمدينة الطور

أجرى مركز وقاية علاج الأورام بمركز دعم المرأة بمدينة الطور، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك من خلال أفضل الاستشاريين في مجال الأشعة التشخيصية والأورام، تحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

طرق تقديم الخدمة

صرح عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، أنه تم تقديم الخدمة بالكشف المبكر لأورام الثدي على 51 سيدة، بالإضافة إلى سحب عينة لحالة واحدة فالكشف المبكر عن سرطان الثدي من أهم عوامل الوقاية من هذا المرض، حيث أنه يزيد من فرص الشفاء بنسبة تصل إلى 95%، مشيرا إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يقوم من خلال مجموعة من الفحوصات، منها فحص بالسونار وتصوير بالأشعة «الماموجرام».

أهمية المتابعة الدورية للوقاية من السرطان

كما أكد على أهمية المتابعة الدورية وضرورة الكشف المبكر للسيدات للوقاية من خطر سرطان الثدي، وأن المتابعة والاستفسار متاحة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء، وفي حالة أي تسأول فيما يخص سرطان الثدي يرجى الاتصال بالدليل الطبي الخاص بهم 16187 ليجيب على الاستفسارات أفضل الاستشاريين في مجال الأورام.