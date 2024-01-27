«صحة القليوبية» تدعو السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي: نسب الشفاء أعلى

أكدت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، ضمن أنشطة التوعية بالمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للكشف عن الأورام السرطانية وعلاجها، على ضرورة الكشف المبكر للإصابة بسرطان الثدي، مشيرة إلى أهمية التعرف على المرض وتشخيصه في وقت مبكر للسيطرة عليه ممكنة وبأقل مضاعفات، إذ أن في هذه الحالة تكون نسب الشفاء أعلى.

الكشف المبكر للإصابة بسرطان الثدي

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أن الكشف المبكر لسرطان الثدي في المرحلة الأولى أسهل الأنواع في الشفاء، لافتًا إلى إن نسب الشفاء تتحسن يوميا والأهم أن يكون هناك أمل في الشفاء.

أهم خطوات العلاج

ونصح وكيل وزارة الصحة أن من أهم خطوات العلاج مشاركة الدائرة المحيطة بالمريض بالمعلومات والعمل على بث الأمل لديه، وإعطاءه الدافع القوي للمتابعة والعلاج، مؤكدًا أن المديرية تتابع حملتها صحتك مسئوليتك حافظي عليها والتي تتيح المتابعة لمدة 6 شهور من خلال مبادرة صحة المرأة.

الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن المبادرة توفر الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان بجانب النصيحة والمعلومة لتوفير التوعية طول الوقت مشيرا أن الحملة تتيح الاستفسار عن طريق الاتصال على الرقم 15335أو زيارة الموقع الإلكتروني من هنا.

دعا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية السيدات من مختلف الأعمار للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه في مراحله المبكرة مشيرا أن سرطان الثدي بالمرحلة الأولى أسهل الأنواع في الشفاء