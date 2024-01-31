وزيرة الثقافة: حجم مبيعات معرض الكتاب خلال 3 أيام غير مسبوقة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه في وقت ما كانت صناعة النشر رائدة للغاية، لكن النظرة والظروف اختلفت، ودخلت الآن الكتب الإلكتروني، وأصبحت منافسا قويا للطباعة، لكن يظل الكتاب الورقي له محبيه.

وأضافت «الكيلاني»، خلال استضافتها ببرنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن حجم المبيعات الموجود في معرض الكتاب هذه الدورة في الثلاثة أيام الأولى أعلى من العشرة أيام العام الماضي.

وأوضحت، أن متابعة المؤشرات بدأت منذ العام الماضي، وفي هذه الدورة متاحة منذ اليوم الأول، مؤكدة أن الأرقام تعد مؤشرات لأشياء كثيرة، وتقود فيما بعد لإعادة النظر في بعض السياسات والرؤى المطروحة لاستكمال الأعمال، نظرا لأن عمل هيئة الكتاب طوال العام.