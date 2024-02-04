عادة تصيب الأطفال بجرثومة المعدة.. حسام موافي يحذر من عرض شهير

جرثومة المعدة من الأمراض التي لا تفرق بين صغير أو كبير، وهي بكتيريا حلزونية تتكاثر في الجدران المبطن للمعدة، وتصيب الأشخاص بالانتقال عن طريق الأطعمة الملوثة، وخاصةً الخضروات والفواكه غير المطهرة، وتسبب ألما شديدا في البطن، وعلاجها معروف عنه أنه يأخذ وقت طويل، ويعيش المصابون به في دوامة طويلة.

جرثومة المعدة عند الأطفال

هناك عادة تفعلها الأمهات تؤدي لإصابة الأطفال بجرثومة المعدة، وهذا المرض صعب جدًا على الأطفال لأنه يعيش معهم وقت طويل ويلازمهم فضلًا عن إصابتهم بآلام شديدة في المعدة، وهو ما كشفه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تصريحات تليفزيونية.

تقيبل الأطفال السبب في جرثومة المعدة

في العادة تنتقل جرثومة المعدة حال ملامسة الجراثيم طوال اليوم، أو بتناول طعام غير نظيف، ويسعى الكثير من الأشخاص لحماية أطفالهم لأن مناعتهم ضعيفة، وتجهل العديد من الأمهات أن الجرثومة يمكن أن تنقل بأكثر من طريقة، ومنها اللعاب، وبحسب حديث أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن «تقبيل الأطفال يتسبب في الإصابة بجرثومة المعدة».

الدكتور حسام موافي، نصح الأمهات بالتوقف عن تقبيل الأطفال بشكل مستمر، لأن بكتيريا جرثومة المعروفة بالبكتيريا الحلزونية، تتكاثر بالجدران المبطنة للمعدة، وذلك يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالقرحات، وخاصة حال تم اكتشافها في وقت متأخر أو لم يتم علاجها جيدًا.

فقدان الشهية عرض منتشر بين الأطفال قد يكون السبب

وحذر موافي الأمهات من تقبيل أي شخص للطفل، ومنع تقبيل أطفالهم من الجميع، مع مراقبة العلامات التي توضح إصابة الطفل بجرثومة المعدة ومنها ألم المعدة الشديد وفقدان الشهية والغثيان، وفقدان الشهية، على الرغم من أنه عرض منتشر بين الأطفال لكنه قد يكون بسبب إصابتهم بجرثومة المعدة، لذا يرجي زيارة الطبيب المختص.