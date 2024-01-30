أستاذ بـ«صيدلة الأزهر»: اللبن الرايب يساعد في القضاء على جرثومة المعدة

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر، إن اللبن الرايب يعمل على تحسين الميكروبات الطبيعية الموجودة في المعدة والأمعاء، لافتة إلى أن اللبن الرايب مفيد للقضاء على جرثومة المعدة.

مأكولات تؤثر على الجهاز الهضمي

وتابعت أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «هناك بعض المأكولات التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي من المقليات والاطعمة التي بها شطة كثيرة».

فوائد السلطة الخضراء

واستكملت: «لابد من تناول سلطة خضراء وشوربة عظام وعدس حتى تعمل على تهدئة المعدة والأمعاء».

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