أول تعليق من شيكابالا على انضمام عبدالله السعيد إلى الزمالك

مع إتمام صفقة انتقال عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض فيما تبقى من الموسم، ترقبت الجماهير رد فعل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الأبيض.

الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية عن انتقال عبدالله السعيد رسميا إلى القلعة البيضاء، من خلال الكشف عن جلسة تصوير للاعب بقميص الفارس الأبيض.

كيف احتفى شيكابالا بانتقال عبدالله السعيد إلى نادي الزمالك؟

شيكابالا حرص على الاحتفاء بصفقة السعيد، بتعليق مفاجئ، من خلال وضع صورته بالقميص الأبيض عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير إنستجرام، معلقا برمز يحمل صورة قبعة الساحر، في إشارة إلى لقب السعيد الملقب بـ«الساحر».

تعليق عبدالله السعيد على انضمامه إلى الزمالك

كان عبدالله السعيد احتفى بانضمامه إلى الزمالك الذي تأخر سنوات، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام: بعد سنوات من الانتظار، أخيرا في نادي الزمالك.

وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أبرم عددا من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، في مقدمتهم صفقة عبدالله السعيد.