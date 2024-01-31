تفاصيل عقد عبد الله السعيد مع الزمالك وقيمة الصفقة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز على ضم عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتواجد مسؤول من نادي الزمالك، داخل مقر نادي بيراميدز لضم عبد الله السعيد وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية وبالفعل تم استلام الاستغناء الخاص باللاعب بعد شرائه بمبلغ 15 مليون جنيه.

يذكر أن إدارة بيراميدز أخطرت مسؤولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، بموافقة النادي على بيع عبد الله السعيد للنادي الأبيض في يناير الجاري، وخاصة أن رغبة عبد الله السعيد في الانتقال للزمالك كان لها الدور الأكبر في حسم الأمور، لينتقل عبد الله السعيد رسميا للزمالك.

الزمالك يضم صفقات جديدة

وتعاقد الزمالك مع الفلسطيني ياسر حمد، بجانب الجناح الأوغندي ترافيس موتيابا، وأحمد حمدي، لاعب خط وسط النادي الأهلي ونادي مونتريال الكندي السابق لمدة 3 سنوات ونصف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع مهاب ياسر، جناح نادي الداخلية، ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا ومحمد شحاته لاعب الجيش.