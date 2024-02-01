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معرض القاهرة الدولي للكتاب

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الزمالك بعد عبدالله السعيد

كتب:

شادي ممدوح
10:11 ص | الخميس 01 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني المنتظر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة، فجر اليوم، تمهيدا لتوليه تدريب الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يعقد جوميز، جلسة مع إدارة النادي الأبيض، من أجل وضع الرتوش النهائية حول تدريبه للفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يتولى جوزيه جوميز، تدريب القلعة البيضاء ومعه ثلاثة معاونين مدرب ومعد بدني ومدربا لحراس المرمي وسيحصل علي مايقرب من 70 ألف دولار راتبا شهريا. 

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