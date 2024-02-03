انطلاق فعاليات مؤتمر «التأمين متناهي الصغر» الثالث بالأقصر

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر، في دورته الثالثة على التوالي، تحت عنوان «التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية»، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحت رعاية شركة مصر للتأمين الراعي الرئيسي الحصري للمؤتمر.

مؤتمر التأمين متناهي الصغر

وستبدأ فعاليات المؤتمر في حفل استقبال وعشاء في معبد الأقصر بحضور المشاركين بالمؤتمر مع تقديم بعض فقرات فنية فلكولورية، وتبدأ جلسات المؤتمر صباح الغد، بالجلسة الافتتاحية، التي يتحدث فيها كل من:

- علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتامين.

- عمرو جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر).

- باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- مصطفى ألهم، محافظ الأقصر يلقيها الأستاذ محمد عبد الفتاح سكرتير محافظة الأقصر.

- محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

- نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تلقيها الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

- الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يلقيها الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة.

- الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر فيديو تسجيلي.

- الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين.

محاور مؤتمر التأمين متناهي الصغر

تستمر جلسات المؤتمر على مدار يومين لمناقشة المحاور الآتية:

الجلسة الأولى: التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة.

الجلسة الثانية: الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر.

وتنتهي فعاليات اليوم الأول بعشاء بفندق شتيجنبرجر.

الجلسة الثالثة: التأمين متناهي الصغر.. خطوة نحو الشمول التأميني

الجلسة الرابعة: كيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة؟

الجلسة الخامسة: تطور ونمو سوق التامين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية

الجلسة الختامية والتوصيات.

وتختم فعاليات المؤتمر بحفل الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه حوالي 350 مشاركاً، من عدة دول بالإضافة لمصر الدولة المضيفة.