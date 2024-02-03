شروط التقديم لوظائف مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تسويق الخدمات المالية بالمنيا، عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدرسة لشغل وظيفة مشرف ومدرب للتدريب الميداني.

الشروط التي وضعتها المدرسة

وقال مسؤول بإدارة المدرسة فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن الشروط التي وضعتها المدرسة للانضمام لفريق عملها تشمل:

- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في أحد المجالات التالية: التأمين - البنوك - الأوراق المالية - الدفع الإلكتروني.

- السن لا يزيد عن 40 سنة.

- خبرة في مجال التدريب.

- بكالوريوس تجارة أو مؤهل ذو صلة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

مميزات العمل بمدرسة مصر للتأمين

- بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- تبادل للخبرات بين المدارس المختلفة.

- بناء قدرات العاملين في جميع النواحي التربوية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

- بيئة تعليمية تساعد على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.

- أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.

- حوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة ومعلنة تضمن الشفافية والمسائلة.

إحداث طفرة اقتصادية وتنموية

وطالبت إدارة المدرسة الكائنة بزهراء المنيا الجديدة، الراغبين في التقديم بإعداد السيرة الذاتية، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، ولا يلتفت للمتقدمين بدون تحميل السيرة الذاتية، كما دعت إدارة المدرسة المتقدين للانضمام إلى فريق عملها المتميز ومساعدتهم في صناعة جيل متعلم طبقا للمعايير العالمية، قادرا على إحداث طفرة اقتصادية وتنموية لمصر.