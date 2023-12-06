مصر تفوز بـ3 مقاعد جديدة في الاتحاد الدولي للتأمين البحري

أعلن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI، عن أسماء السادة الفائزين بعضوية اللجان الفنية التابعة للاتحاد الدولى للتأمين البحرى؛ حيث حصلت مصر على ثلاث مقاعد جديدة.

الفائزون بعضوية اللجان الفنية

وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن الفائزين هم: شيرين خفاجى، مدير عام النقل البحرى وأجسام السفن بشركة الدلتا للتأمين، بعضوية لجنة وحدات النقل الداخلي، وسفن الصيد واليخوت.

وفاز بعضوية لجنة وحدات النقل الداخلي وسفن الصيد واليخوت، رشا رضا مدير إدارة البحري بشركة أكسا للتأمين.

فيما فاز بعضوية لجنة الحقائق والأرقام، أحمد سيف مدير أول تأمينات بحري بضائع أجسام مسؤوليات بشركة طوكيو مارين.

مصر تتمتع بعضوية ثلاث لجان بالاتحاد الدولى

وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن مصر تتمتع بإستمرار عضوية ثلاث لجان بالاتحاد الدولى وهي: لجنة منع الخسائر بعضوية محمد حسن العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين.

لجنة التشريعات والمسؤوليات

ولجنة التشريعات والمسؤوليات، بعضوية نظمى حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين، ولجنة البضائع بعضوية علا حسين مدير أول التأمين البحرى بشركة أليانز مصر.

تأسيس الاتحاد الدولى للتأمين البحرى

ويعد الاتحاد الدولى للتأمين البحرى من أقدم وأعرق اتحادات التأمين على مستوى العالم، حيث تم تأسيسه في عام 1874 في برلين وانضمت جمهورية مصر العربية إلى عضويته منذ عام 1979 من خلال عضوية الاتحاد المصرى للتأمين كأول اتحاد عربى ينضم إلى الاتحاد الدولى للتأمين البحرى.