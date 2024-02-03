«قصور الثقافة» تحتفي بذكرى ميلاد أحمد زويل ومصطفى أمين ضمن فعاليات فبراير

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات المتنوعة خلال شهر فبراير الحالي، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام مصر ورموزها الثقافية والعلمية.

احتفالا بذكرى ميلاد الكاتب الكبير مصطفى أمين، يقام لقاء ثقافي في السادسة مساء الاثنين المقبل، بجمعية الخدمات الأدبية والفنية بمصر الجديدة، يشارك به الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، ويعقبه أمسية شعرية للشعراء علي الشيمي وخالد محمد.

كما تعقد محاضرة ثقافية في الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء، احتفالا بذكرى ميلاد عالم نوبل الكبير الدكتور أحمد زويل بمكتبة 6 أكتوبر، بمشاركة الإعلامي والكاتب الصحفي حسن الشامي يعقبها ورشة فنية.

عرض فني لفرقة النيل

تقام اللقاءات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنظمها الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي.

ومن ناحية أخرى وضمن الأنشطة الفنية بخطة الإدارة يقام عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية بمكتبة مصر الجديدة مساء الثلاثاء 7 فبراير.