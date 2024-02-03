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معرض القاهرة الدولي للكتاب

سهير جودة تتماثل للشفاء بعد عملية جراحية صعبة: «الضغط العصبي هو السبب»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:28 م | السبت 03 فبراير 2024
سهير جودة

سهير جودة

كشفت الإعلامية سهير جودة، تفاصيل حالتها الصحية، بعد إجراء عملية جراحية، خلال الأيّام القليلة الماضيّة، مشيرة إلى أنّها تتماثل للشفاء.

تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

وقالت سهير جودة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت: «بشكر الجمهور بسبب دعواتهم بالشفاء، وبقول لهم وحشتوني جدًا، وأجريت عملية صعبة وهي استئصال جزء من القولون، ووقفت تاني على رجلي».

أسباب تدهور الحالة الصحية لسهير جودة

وأضافت: «الحمد لله العملية عدت ونجحت على خير، والسبب وراء هذه العملية، هو الضغط العصبي، لأنه بيضعف المناعة، ويضعف كل أجزاء الجسم، لذلك أنصح جميع الناس انهم لا يتعرضوا لـ ضغط، لان الصحة أهم شي».

وأردفت سهير جودة: «تناول المسكنات شي خطير، لأنتي تناولتها مرة لمقاومة الألم، وهذا أمر خطئ، كان لا بد من الذهاب إلى الطبيب فورًا، ولا أتناول المسكنات».

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