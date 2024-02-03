اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت، الكشوف الأولية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة.

وتبدأ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 4 و5 و6 فبراير الجاري.

وتنتهي اللجنة من الفصل في الطعون والتظلمات على المرشحين في الانتخابات 7 فبراير الجاري.

وتعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للمرشحين الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات السبت 9 مارس المقبل، والإعادة 23 من الشهر نفسه.