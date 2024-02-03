إعلان انتخابات نقابة المحامين 2024.. اعرف المواعيد

يترقب الأعضاء إعلان انتخابات نقابة المحامين 2024، التي من المقرر أن تبدأ السبت 9 مارس المقبل، بحسب ما أعلنته النقابة عبر موقعها الرسمي، على أن تكون الإعادة السبت 23 مارس 2024.

انتخابات نقابة المحامين 2024

أوضحت النقابة في بيان رسمي لها، أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، تلقت 7 ملفات للمرشح على منصب النقيب العام خلال الأيام الخمسة لتلقي الطلبات، التي انتهت الأربعاء 31 يناير 2024.

وبحسب اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، أنه تقدم 40 مرشحا بأوراقهم على منصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (16) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، وملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(3) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوي المجلس عن الإدارات القانونية.

موعد انتخابات نقابة المحامين 2024

وصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 19 مرشحا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحا، ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات اليوم السبت، وفق ما أعلنته النقابة.

وتبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024 في تلقي الطعون والتظلمات، والتنازلات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، اليوم، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين الخميس المقبل الموافق 8 فبراير 2024، والكشوف النهائية للناخبين السبت 10 فبراير الجاري، وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف النهائية للناخبين الثلاثاء 13 فبراير، وتنطلق الانتخابات السبت 9 مارس المقبل، والإعادة السبت 23 مارس.