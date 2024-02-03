رئيس صندوق التنمية الحضرية: نطرح الوحدات السكنية بأقل من سعر السوق

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ المرحلة الأولى من الوحدات السكنية مخفضة الأسعار، في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، هي مرحلة الطرح، التي لاقت نجاحًا غير مسبوق، وبدأت في 1 ديسمبر، وانتهت في آخر يناير الماضي، وتحتوي على 3000 وحدة سكنية.

صندوق التنمية الحضرية

أضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنّ صندوق التنمية الحضرية، يتعامل مع طرح الوحدات بسهولة ومرونة، من خلال الطرح على الناس ما نفعله مع المواطن المصريّ، طبقًا للظروف، مردفًا: «إحنا منفذين بناء الوحدات بسعر ونبيع بالسعر القديم، ولا نبيع بسعر السوق اليوم، ونطرح بأقل من سعر السوق».

نجحنا في الطرح الأول وداخلين في الطرح الثاني

وأردف: «نجحنا في الطرح الأول وداخلين في الطرح الثاني، وبنفرج على السوق المصري، واللي مخدش في المرحلة الأولى من وحدات صندوق التنمية الحضرية لهم الأولوية، ولكن الطرح كل مرحلة لها سعرها طبقًا للمتغيرات الموجودة في السوق».