بشرى للمصريين في الخارج.. طرح وحدات سكنية وأراض بمشروع «بيت الوطن»

أعلنت السفرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، أنه جرى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الجديدة والأراضي ضمن مشروعات «بيت الوطن»، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج.

وأضافت في بيان صحفي أن هناك تعاون قائم مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل الخدمات والمزايا التي تقدم للمصريين بالخارج في مختلف الجهات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

وحدات سكنية جديدة وأراضي بمشروع بيت الوطن

وذكرت الوزيرة عن تحركات ومساعي بالتعاون مع الجهات المعنية، لبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم فى هذا الإطار، من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية، إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج.

وأكدت اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي» لربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم، مشيرة لدور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح شبابنا في المناطق الخطرة مثل أوكرانيا وروسيا والسودان، هذا فضلا عن مبادرة «إحياء الجذور»، والتي تستهدف الاحتفاء بالجاليات الأجنبية التي عاشت وتعيش في مصر حتى الآن.

تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية

وأشارت إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية المصرية والعربية وتعزيزي وترسيخ روح الانتماء لدى الاجيال المصرية الناشئة بالخارج، وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان «جذورنا المصرية»، لتسليط الضوء على أبزر المعالم والشخصيات والأماكن المصرية عبر التاريخ وتنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج، وكذلك في المدارس الدولية في مصر لحث هؤلاء الأطفال على الاعتزاز بهويتهم المصرية.

ولفتت إلى جهود الوزارة في الملف الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة طرق ومنها التوعية وكذلك التدريب من أجل التشغيل، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما تتطلبه احتياجات سوق العمل الأوروبية، فضلا عن التطلع إلى توسيع هذه الفكرة وتطبيقها مع عدد من الدول.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى إعادة فتح مبادرة التسوية التجنيدية مرحلة جديدة، بناء على مطالبات المصريين بالخارج وتلبية لرغباتهم، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية والدفاع والخارجية على إيفاد بعثات للقنصليات لإستصدار وتجديد الرقم القومي، في حالة ما استطاعت السفارة تجميع 500 اسم، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم مزيد من المحفزات لمواطنينا بالخارج.