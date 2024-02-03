«رياضة الشرقية» تطلق برنامج التعليم المدني بمشاركة 50 شابا وفتاة

أطلقت اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، برنامج التعليم المدني بمشاركة 50 شابًا وفتاة بقاعة الاجتماعات، في نادي العاملين بالشباب والرياضة.

واوضحت مديرية الشباب والرياضة في بيان، استمرار تنفيذ برنامج التعليم المدني حتى 7 فبراير الجاري، وبدأت فعاليات التدريب، بجلسة التعارف وكسر حاجز الثلج بين المتدربين، ثم جلسة قواعد العمل وعمل أنشطة المنضدة والبالون الطائر وإعادة انتخاب نائب.

تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية

وأشارت المديرية إلى أنّ برنامج التعليم المدني يهدف إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب، وإكسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع، والعمل على تنميته وتطويره اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

تخريج دفعات من مدربي التعليم المدني

وقال محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنّ الشباب هم أداة التنمية ومحورها، وبرنامج التعليم المدني ينظم علاقة الشباب بالتنمية والدولة، والمشاركة في إطار الحقوق والواجبات والمواطنة، ويهدف البرنامج إلى تخريج دفعات من مدربي التعليم المدني الذين يسهموا في تنمية مراكز الشباب وإثراء وعيهم بالتنمية وأهدافها وآليات بناء الجمهورية الجديدة.