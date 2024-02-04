«آمال» 40 عاما في إعداد الفطير المشلتت بالمنوفية.. «شغلها وصل أوروبا»

منذ ولادتها وهي ترى والدتها وجدتها تعملان في تجهيز الفطير المشلتت، مرت السنوات وقررت السير على خطاهما، حتى احترفت العمل واكتسبت شهرة واسعة في هذا المجال، لتصبح بعد 40 عاما من عملها «ماركة مسجلة» في منوف بمحافظة المنوفية، تستقبل الطلبات من كل مكان.

رحلة كفاح «الست زنوبة»

تقول آمال محمد الشهيرة بـ«الست زنوبة»، 52 عاما، إنها تعلقت بحب الفطير منذ صغرها، وكانت تُمني النفس أن تصبح مثل جدتها ووالدتها في عمل الفطير وهو ما تحقق بعدما اكتسبت خبرة كبيرة في هذا العمل، ولفتت الأنظار نحوها في المنوفية، ووصلت شهرتها إلى المحافظات المجاورة مثل القاهرة والقليوبية والغربية.

فطير «زنوبة» يسافر إلى الخارج

تستقبل «آمال» طلبات زبائنها من كل مكان، يطلب بعضهم تجهيز الفطير المشلتت للسفر به إلى دول الخليج أو أوروبا وأمريكا، «فيه ناس بتيجي تطلب مني الفطير المشلتت بالسمنة البلدي عشان ياخدوه معاهم وهما مسافرين، عشان مش موجود برة».

سر اسم «زنوبة»

بعد وفاة جدة «آمال» التي عُرفت بين أهالي بلدتها بـ«زنوبة»، قررت الحفيدة أن تحمل اسم جدتها واشتهرت به في منطقتها، «حبيت الناس تناديني باسم جدتي زنوبة، اللي كانت مشهورة بيه من حوالي 100 سنة، وكل الناس بتناديني بالاسم دا دلوقتي».