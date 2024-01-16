«فطير عابر للقارات».. مشلتت أم الرزق بالمنوفية «مش هتقدر تمسك نفسك»

في السادسة من صباح كل يوم، تستيقظ «أم الرزق» للسعي على رزقها والذهاب إلى مكان عملها بإحدى قرى المنوفية، وتحضر الدقيق مع الماء وتجهز الفرن لتبدأ بخبز الفطير البلدي، ولا تمر دقائق معدودة حتى يتهافت الأهالي لحجز وشراء «المشلتت» الذي أصبح ماركة مسجلة باسمها، لدرجة أنه يُطلب في الخارج أيضًا.

قصة كفاح

تروي «أم الرزق محمود» - 49 عامًا - المقيمة بمدينة شبين الكوم، قصة كفاحها بالقول: إنها تذهب إلى محلها بقرية «زنارة» - إحدى قرى مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية- لعمل الفطير وبيعه للأهالي في القرية وخارجها منذ 20 عاما بعدما تضع عليه السمنة والزبدة البلدي وتخبزه جيدا، مما جعلها من أشهر بائعي الفطير المشلتت بالمنطقة بأكملها.

فطيرها سافر لأوروبا وأسيا

وتكمل سيدة المنوفية، أن هناك عدد كبير من أهالي القرية قبل سفرهم إلى الخارج يأتون إليها لتحضر لهم الفطير المشلتت، ثم يأخذونه معهم إلى دول الخليج وأحيانًا الصين واليابان وبعض دول أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا، مما جعلها تشعر بالسعادة والرضا لتوافد الأهالي والمسافرين عليها بسبب تميزها في عمل الفطير المشلتت.

تكافح وحدها

وتقول «أم الرزق» إنها انفصلت عن زوجها منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعلها وحيدة ومسئولة عن ولديها «عبدالغني ومحمد» اللذان ما زالا بالمراحل التعليمية المختلفة، ولكنها نجحت في مواجهة كل التحديات لتكمل رحلة كفاحها التي بدأتها بعزيمة وإصرار.